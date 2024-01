Hanoi (VNA) – Le membre du Politburo et ministre de la Sécurité publique Tô Lâm, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Duc Hai et le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung se sont rendus vendredi 26 janvier respectivement dans les provinces de Hung Yên, Yên Bai et Bac Giang pour présenter leurs vœux et cadeaux aux populations locales.

Le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Duc Hai remet symboliquement 200 cadeaux de Têt aux représentants de la Confédération du travail de la province de Bac Giang. Photo : VNA



Le ministre Tô Lâm est venu encourager et remettre 200 cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux personnes pauvres, aux ouvriers et aux travailleurs en situation difficile dans la province de Hung Yên, avant d’aller formuler ses vœux du Têt au Département provincial de la sécurité publique.



Il a demandé au Comité du Parti et à l’administration de la province de Hung Yên de continuer de veiller à la vie matérielle et spirituelle de la population, de prendre soin des familles bénéficaires de politiques sociales, des personnes déshéritées, des familles pauvres, des ouviers et des travailleurs ayant perdu leur emploi, et de bien mettre en œuvre la directive n°26-CT/TW du 23 novembre 2023 du Secrétariat du Comité central du relative à l’organisation du Têt du Dragon 2024.



Le même jour, dans la province de Bac Giang, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Duc Hai a rendu visite et offert 200 cadeaux aux familles pauvres, 100 cadeaux aux familles bénéficaires de politiques sociales, dix autres aux élèves pauvres dans la commune de Tân Son, district de Luc Ngan, et 200 cadeaux aux ouvriers de la SARL chinoise Boviet.

Il a demandé aux autorités de s’appuyer sur les atouts locaux pour amener le district vers un développement rapide et durable, de continuer de bien mettre en œuvre les politiques du Parti et de l’Etat en matière de sécurité sociale et de réduction de la pauvreté ; en particulier les programmes cibles nationaux sur la construction de la nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et montagneuses.



A la tête d’une délégation du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le ministre Dào Ngoc Dung s’est rendu au district de Yên Binh, province de Yên Bai, où il a présenté des cadeaux d’une valeur totale de plus de 550 millions de dôngs à la mère héroïne Duong Thi Cuc et aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux familles pauvres, aux ouvriers et aux enfants en situation difficile dans trois communes de Tân Nguyên, Bao Ai et Cam Ân. – VNA