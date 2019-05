Hanoï (VNA) - Le Premier ministre de la République démocratique fédérale du Népal KP Sharma Oli et son épouse effectueront une visite officielle du 9 au 13 mai au Vietnam et participeront à la Journée du Vesak de l'ONU 2019, sur invitation de son homologue Nguyen Xuan Phuc.

En outre, le vice-président de l'Inde Venkaiah Naidu effectuera une visite officielle du 9 au 12 mai au Vietnam pour le Vesak 2019, sur invitation de son homologue vietnamien, Mme Dang Thi Ngoc Thinh.

"C'est l'un des événements importants du Vietnam, permettant aux amis internationaux de mieux comprendre ses politiques et positions relatives à la religion et contribuant à leur présenter le pays, l'homme, la culture, la vie spirituelle des Vietnamiens", a estimé le vice-Premier ministre permanent Truong Hoà Binh lors d'une tournée à Ha Nam le 2 mai pour inspecter les préparatifs du Vesak 2019.

Selon l’Église bouddhique du Vietnam, la province de Hà Nam a presque achevé ses préparatifs pour cet événement qui sera célébré du 12 au 14 mai au Centre culturel du bouddhisme de Tam Chuc.

Le Vesak 2019 devrait accueillir 500 délégations internationales et des représentants de 112 pays et territoires, environ 1.650 délégués internationaux, et 1.500 délégués vietnamiens, dont des dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, outre 15.000-20.000 bouddhistes, fidèles et habitants. -VNA