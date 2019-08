Hanoi (VNA) - Les crues survenues dans les provinces sur les Hauts-Plateaux du Centre à cause des pluies torrentielles ont fait huit morts, selon un bilan provisoire publié le 9 août à 16h00 par le bureau permanent du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte des catastrophes naturelles.

Glissement de terrain sur le col de Bao Lôc, province de Lâm Dông, à cause des pluies torrentielles. Photo: VNA



Cinq décès ont été enregistrés dans la province de Dak Nong (5). Les trois autres à Lâm Dông, Gia Lai et Dak Lak.

Les pluies torrentielles et les crues ont inondé près de 1.500 maisons. Plus de 10.000 hectares de rizières et de cultures maraîchères ont été endommagés.

Dans la province méridionale de Binh Phuoc, les forces de secours ont évacué les 8 et 9 août 5.000 personnes vivant dans le district de Bu Dang, en aval du barrage hydroélectrique de Dak Kar, en raison des pluies torrentielles prolongées qui menaçaient l'ouvrage.

Le 9 août, dans la province méridionale de Dông Nai, les autorités ont procédé à l'évacuation de 700 ménages résidant dans les quatre communes de Nam Cat Tiên, Dac Lua, Ta Lai et Phu Thinh, dans le district de Tân Phu, près du fleuve Dông Nai, après que des pluies torrentielles se soient abattues sur la rivière en amont.

Le Centre national des prévisions hydrométéorologiques a averti le 9 août que les fortes pluies continueraient de frapper les provinces de Dak Nông, Lam Dông, Binh Phuoc et Dông Nai le 10 août.

Le Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte des catastrophes naturelles a publié une dépêche demandant aux provinces et aux organismes concernés de prendre rapidement des mesures pour faire face aux pluies torrentielles, aux inondations, aux glissements de terrain et autres incidents imprévus. -VNA