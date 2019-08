Passagers à bord d'un avion de Vietjet Air. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Des compagnies aériennes du pays que sont Vietnam Airlines, Vietjet Air et Jetstar Pacific viennent d’annoncer les ajustements de leurs horaires de vols les 2 et 3 août en raison de la tempête Wipha qui est en train de s’approcher du golfe du Bac Bo, entraînant de pluies torrentielles et de vents violents dans la région.

Concrètement, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines annulera cinq vols sur la ligne Hai Phong-Ho Chi Minh-Ville le 2 août et un vol le 3 août, tout en ajustant les horaires de plusieurs vols à destination de Hai Phong. Outre des vols à destination et en provenance de Hai Phong ou de Van Don, d’autres vols domestiques de Vietnam Airlines pourraient éventuellement être affectés en raison de la tempête.

Ainsi, Vietnam Airlines a recommandé ses clients à suivre de près des informations de cette agence et des évolutions climatiques pour être actif dans le déplacement.

Quant à Vietjet Air, cette agence annulera 11 les vols à destination et en provenance de Hai Phong les 2 et 3 août. Certains autres vols devraient aussi être modifiés.

En même temps, Jetstar Pacific a fait de même en annulant deux vols à destination et en provenance de Hai Phong le 2 août et en modifiant les horaires de certains vols sur plusieurs autres lignes aériennes.

La tempête Wipha, la troisième frappée le Vietnam depuis le début de l'année, devrait causer des pluies diluviennes, des tourbillons et des inondations dans les régions du Nord et du Centre septentrional du 2 au 4 août, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques. -VNA