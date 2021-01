Hanoï, 14 janvier (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères travaille en coordination avec les ministères, les secteurs, les localités et les agences compétentes pour étudier et élaborer des plans de rapatriement des citoyens vietnamiens qui ont vraiment besoin de rentrer dans le pays, selon la porte-parole du ministère, Le Thi Thu Hang.

Citoyens vietnamiens de retour de l'étranger. Photo: VNA

S'exprimant lors de la conférence de presse périodique du ministère le 14 janvier, Le Thi Thu Hang a déclaré que de nombreux citoyens vietnamiens à l'étranger se sont inscrits pour retourner au Vietnam d’ici au Nouvel an lunaire.

La porte-parole a noté que cependant, en raison de l'apparition de nouvelles variantes du virus SARS-CoV-2 qui se propagent très rapidement dans certains pays, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a publié le 5 janvier un document ordonnant de diminuer les vols de rapatriement des citoyens vietnamiens à l'étranger au Vietnam.

Lorsque cela est vraiment nécessaire, chaque vol doit être considéré et approuvé par les ministères de la Santé, des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique et des Transports, puis présenté au Premier ministre pour décision. Le rapatriement des citoyens vietnamiens de l'étranger doit respecter les principes de prévention et de contrôle des épidémies ainsi que la capacité de quarantaine du pays, a déclaré Le Thi Thu Hang.

L’an dernier, près de 300 vols ont été effectués pour rapatrier plus de 80.000 Vietnamiens de différents pays, a rappelé la diplomate, qui a ajouté que dans les temps qui viennent, les rapatriements devaient se poursuivre, mais en fonction de la capacité d’accueil du Vietnam. - VNA