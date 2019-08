Hanoi, 7 août (VNA) - L’Union des coopératives de Saigon (Saigon Co.op) et l'Hôpital d'odonto-stomatologie de Hô Chi Minh-Ville ont signé le 5 août un protocole d’accord en vue de réaliser des chirurgies gratuites pour les enfants nés avec une fente labiale ou palatine.

Environ 30 à 60 enfants recevront des chirurgies dentaires gratuites sur consultation de dentistes de la Fondation du service médical de Séoul.



Le directeur de l'hôpital d'odonto-stomatologie de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Duc Minh, a déclaré que le programme de chirurgie dentaire gratuite avait été lancé par l'hôpital en 1994 et avait été mis en place chaque année dans le but d'apporter bonheur et sourire aux personnes souffrant de fentes labiales et palatines.



Il s’agit d’une des activités caritatives de Saigon Co.op visant à aider les enfants issues de familles défavorisées et souffrant de malformations faciales. - NDEL/VNA