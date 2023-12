Exposition d'art interactive multisensorielle. Photo: VNA Exposition d'art interactive multisensorielle. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une exposition d'art interactive multisensorielle intitulée «Éclairage d’œuvres de Van Gogh» a été inaugurée le 10 décembre à Hô Chi Minh-Ville.Cet événement sans précédent dans la mégapole du Sud présente plus de 900 chefs-d'œuvre du célèbre peintre néerlandais Vincent Van Gogh, mettant en lumière sa vie et son art grâce aux technologies numériques combinant sons et lumière.Couvrant une superficie de 3.800 mètres carrés, l'exposition est divisée en 16 sections, dont «Couloir interactif», «Terre de Vincent» et «Champ de Vincent».Grâce à une série de technologies les plus modernes au monde et à une énorme quantité d'équipements utilisés lors de l'exposition, les spectateurs peuvent «entrer» dans la vie et le monde de la peinture, recréant des centaines d'œuvres classiques du génial artiste néerlandais à travers des écrans de projection numériques et la technologie de réalité virtuelle.Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du Tourisme, a déclaré que l'exposition est une destination intéressante dans une série d'événements de la troisième Semaine du tourisme de la ville.L'exposition a connu du succès dans de nombreux pays, dont les États-Unis, Singapour, la République de Corée, la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines. -VNA