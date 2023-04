Hanoï (VNA) - Le débarquement des chaînes de café internationales montre le potentiel du marché vietnamien.

Bien des chaînes de café internationales sont présentes au Vietnam. Photo: Vnexpress

Après l'ouverture de son premier établissement au Vietnam, % Arabica, célèbre chaîne de café japonaise, s'apprête à en ouvrir un deuxième à Ho Chi Minh-Ville.



Au Vietnam, la chaîne ambitionne d'étendre sa présence à Hanoï, Hoi An et Phu Quoc. Dans le sillage de nombreuses chaînes de café internationales déjà présentes au Vietnam, l'apparition de % Arabica rend le marché encore plus excitant.



Café Amazon, la plus grande chaîne de café thaïlandais, est bien implantée au Vietnam avec 19 magasins dans la région Sud, dont 15 à Ho Chi Minh-Ville.



Se dirigeant vers l'objectif d'ouvrir son 100e établissement cette année, Starbucks est une chaîne de café américaine avec 10 ans d'activité au Vietnam. Fin 2022, Starbucks comptait 87 cafés, principalement à Ho Chi Minh-Ville avec 50, puis Hanoï avec 25, suivi de Hai Phong, Hung Yen, Da Nang, Nha Trang...



Le leader du marché en termes de taille et de revenus est Highlands Coffee. Cette chaîne a été acquise par le groupe philippin Jollibee en 2011.



Highlands Coffee compte 609 cafés dans tout le pays. Ses revenus devraient se redresser cette année grâce à l'ouverture continue de nouveaux points de vente.



En 2022, il a été signalé que Jollibee cherchait un partenaire pour vendre 10 à 15 % le capital de Highlands Coffee. Cette chaîne de café est évaluée à environ 800 millions de dollars.



Même propriétaire que Highlands Coffee, la chaîne de café internationale The Coffee Bean & Tea Leaf est présente au Vietnam depuis 2006. Cependant, le nombre de ses magasins y reste modeste, seulement 15 à ce jour.



Les recherches du World Coffee Portal prévoient que plus de 5.200 magasins de cafés en 2025 au Vietnam seront détenus par des chaînes internationales. -CPV/VNA