Thua Thien-Hue (VNA) – La province de Thua Thien-Hue (Centre) a reçu une aide de plus de 2 milliards de dongs (environ 87.000 dollars), en provenance de Pacific Links Foundation, en faveur des élèves et étudiants locaux.

Cette somme sera divisée en 303 bourses d’études, dont 80 pour des collégiens, 182 pour des lycéens, 31 pour des étudiants, 10 bourses de cours d’anglais et 21 bourses de camp d'été.

Lors de l’année scolaire 2018-2019, Pacific Links Foundation a attribué des bourses d’études, d’une valeur totale de plus de 1,9 milliard de dongs, à 271 étudiants et élèves locaux.

À partir de l’année scolaire 2017-2018, cette organisation américiane collabore avec des autorités de neuf provinces du Centre pour mettre en œuvre le programme SEED (Study of Early Education and Development) qui cherche à fournir aux élèves et étudiants locaux un site pour apprendre l'anglais en ligne.

Lors de l’année scolaire 2017-2018, la province de Thua Thien-Hue a décaissé plus de 1,5 milliard de dongs via des bourses d’étude en faveur des étudiants et élèves locaux. -VNA