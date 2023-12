Visiteurs à l' exposition . Photo: qdnd.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Musée d'Histoire de Ho Chi Minh-Ville a inauguré le 25 décembre une exposition présentant 100 antiquités avec des images de dragon, à l'approche du Nouvel An lunaire du Dragon 2024.



Intitulée « Long Van Khanh Hoi – Images de dragon dans la culture vietnamienne », cette exposition présente 100 antiquités datant de l’époque de la dynastie des Ly à la dynastie des Nguyen (XIe siècle au début du XXe siècle), collectées par le Musée d'Histoire de Ho Chi Minh-Ville et des collectionneurs privés.



Ces objets, dont des robes royales et des céramiques, présentent des images de dragon vues dans la cour royale, la vie quotidienne, les croyances religieuses et l'architecture.



Le Dr Hoang Anh Tuan, directeur du Musée d'Histoire de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que le dragon dans la culture vietnamienne était un symbole culturel, portant des valeurs spirituelles et humanistes profondes et significatives, démontrant le lien entre l'homme et la nature...



Grâce à l'exposition, les visiteurs peuvent découvrir les caractéristiques des images de dragon sous chaque dynastie et des changements à chaque époque, a-t-il indiqué.



L'exposition se poursuit jusqu'au 31 mars 2024. -VNA