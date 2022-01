Des amis internationaux apprécient l'expérience du Têt vietnamien

Plus qu’une coutume ancestrale, le Têt s’affirme comme "patrimoine culturel immatériel" du peuple vietnamien. Fête millénaire et éternelle, cette tradition a traversé le temps et perdure encore aujourd’hui malgré une tendance à la modernité. Depuis des temps immémoriaux, au Vietnam, le Têt (Nouvel An lunaire) est vu comme la fête traditionnelle la plus importante de l’année. Dans la conception de la communauté vietnamienne, le mot de Têt renferme en lui une valeur culturelle et humaine sacrée et incomparable. Pour un Vietnamien, le Têt ne cesse d’évoquer une foule de souvenirs et d’images pittoresques et émouvantes. C’est la fête de l’amour, de l’amitié et de la réciprocité dans les sentiments humains les plus beaux. Photo: Vietnam+