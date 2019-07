Photo d'illustration: Vietjet Air



Hanoï (VNA) - Les représentants des agences d’aviation ont informé le 4 juillet de la modification des vols à cause du typhon Mun.

Le transporteur national Vietnam Airlines envisage de modifier des vols desservant l’aéroport de Vinh dans la ville de Nghe An (Centre).

Vietnam Airlines compte réajuster les horaires de décollage et d’atterrissage des vols VN1262 et VN1263 entre Vinh et Hô Chi Minh-Ville, et annuler les vols 0V8313 et 0V8312 entre Hanoi et Vinh.

Auparavant, Vietnam Airlines avait annulé les vols VN1192 et VN1193 entre Hai Phong et Ho Chi Minh-Ville, le 3 juillet. Le même jour, Jetstar Pacific a fait de même avec les vols BL594 et BL595 entre Hai Phong et Ho Chi Minh-Ville.

Vietjet Air, quant à elle, envisage d’annuler le 4 juillet des vols desservant l’aéroport de Cat Bi, dans la ville de Hai Phong (Nord), concrètement VJ751 entre Hai Phong-Buon Ma Thuot et VJ750 entre Buon Ma Thuot-Hai Phong, VJ270 entre Ho Chi Minh-Ville – Hai Phong et VJ273 Hai Phong – Ho Chi Minh-Ville, VJ488 entre Can Tho-Hai Phong et VJ489 entre Hai Phong-Can Tho, VJ723 entre Hai Phong-Da Nang et VJ722 entre Da Nang-Hai Phong, VJ731 entre Hai Phong-Nha Trang et VJ285 entre Hai Phong – Ho Chi Minh-Ville.

Les passagers des vols affectés bénéficieront d'une prise en charge. Ils pourront demander à être placés sur un autre vol gratuitement, s’il y a des places disponibles.

Les agences d’aviation surveillent de près la météo pour mettre à jour les informations.

Pour plus d'informations, les passagers de Vietnam Airlines peuvent visiter son site web www.vietnamairlines.com, sa page Facebook à l'adresse www.facebook.com/VietnamAirlines ou contacter ses bureaux de vente de billets ou son centre d’appel du service clientèle au 1900 1100.

Les passagers de Jetstar Pacific peuvent appeler au numéro 1900 1550, ou visiter son site web www.jetstar.com/vn et sa page Facebook à l'adresse www.facebook.com/JetstarVN pour de plus amples informations.

Les passagers de Vietjet Air peuvent appeler au numéro 1900 1886, ou visiter son site web www.vietjetair.com. -VNA