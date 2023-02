Des activités de transport international prévues à la gare de Kep à Bac Giang à partir de février. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways Corporation - VNR), actuellement, la gare de Kep dans la province de Bac Giang (Nord) est éligible aux opérations de transport intermodal international qui devront y commercer le 20 février prochain.



Pour la première phase, la ligne ferroviaire Kep – Dong Dang – Pingxiang (Chine) sera établie. Pour la deuxième phase, un entrepôt douanier sera construit à la gare de Kep pour servir les activités d’import-export des entreprises de Bac Giang, Bac Ninh et des provinces voisines.



La gare de Kep est une gare de niveau 2, située au Km68+700 de la ligne ferroviaire Hanoï (Yen Vien) - Dong Dang et est le point de départ de deux itinéraires que sont Kep - Ha Long - Cai Lan et Kep - Luu Xa. Elle se trouve à proximité de zones industrielles des provinces de Bac Giang et de Lang Son.



Selon la planification du réseau ferroviaire du Vietnam pour la période 2021-2030, vision pour 2050, la gare de Kep devra être connectée au port sec de Bac Giang (Dong Son - Huong Son). -VNA