Vernissage de l’exposition de Lê Ba Dang, le 8 octobre à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - L’exposition intitulée "Aspiration pacifique à travers l’art de Lê Ba Dang" s’est ouverte mardi après-midi 8 octobre au Musée des beaux-arts du Vietnam à Hanoï. Organisée conjointement par le Musée des beaux-arts de Huê, elle durera jusqu’à mardi 15 octobre.



L’exposition d’œuvres de Lê Ba Dang se divise en deux parties. La première présente une quarantaine d’images et de documents d’archive concernant la vie et l’œuvre de ce peintre. La deuxième expose 39 œuvres de différentes techniques telles qu’encres de Chine, huiles, sculptures sur B52 abattu au Vietnam, peintures de propagande… Dénommés Victoire de Diên Biên Phu, Conséquences de la guerre, Piste Hô Chi Minh ou Lutte contre la guerre au Vietnam, ces tableaux figurent parmi les 407 œuvres offertes à la province centrale de Thua Thiên-Huê.



La collection Victoire de Diên Biên Phu présente 12 peintures retraçant la bataille glorieuse et la joie de la victoire. Par l’intermédiaire des collections Conséquences de la guerre comprenant dix œuvres et Piste Hô Chi Minh, avec neuf, Lê Ba Dang décrit vivement l’atrocité de la guerre. Sans compter huit affiches anti-guerre de nombreux peintres connus mondialement dont Picasso, Pignon et Matta.



En outre, deux œuvres, Con cu (Hibou) et Con voi (Éléphant), taillées dans des débris de B52 abattus au Vietnam, sont exposées.



"Lê Ba Dang a consacré plus de 70 ans à son art. De nombreuses œuvres sont conservées aux Musées des beaux-arts du Vietnam et de Huê (Centre). Ses peintures ont également été présentés dans plusieurs expositions aux quatre coins du monde", a informé le directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, Nguyên Anh Minh.



Un peintre talentueux



Né en 1921 dans le district de Triêu Phong, province de Quang Tri (Centre), Lê Ba Dang arrive en France en 1939 et étudie à l'École des beaux-Arts de Toulouse. Installé en France définitivement, il décède le 7 mars 2015 à Paris.