Lors de la 3e session de la 15e législature. Photo: quochoi.vn

Hanoï (VNA) - La 3e session de la 15e Assemblée nationale entre, ce lundi, dans sa dernière semaine. Les députés débattront du projet d’amendement de la loi sur l’inspection.



Dans la semaine, ils discuteront également des projets d’amendement des lois sur les consultations et les traitements médicaux, sur la prévention et la lutte contre la violence familiale, sur le gaz et le pétrole et sur les fréquences radio, ainsi que du projet de loi sur la pratique de la démocratie à la base.

Les élus devraient en outre adopter la résolution faisant état des dernières séances de questions au gouvernement et la résolution de toute la session. - VOV/VNA