Photo d'illustration : VNA

Hnoï, 31 juillet (VNA) - Le bureau du gouvernement a publié le 31 juillet un avis sur les opinions du Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une récente conférence examinant les performances du secteur bancaire au premier semestre de cette année et définissant les tâches pour le 2e semestre de l’année.Selon le document, le Premier ministre a félicité le secteur bancaire pour ses efforts et ses réalisations au cours des dernières années, contribuant au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation, à la promotion de la croissance et à la garantie des grands équilibres économiques.Il a demandé à la Banque d'État du Vietnam (SBV) de surveiller de près la situation tant au pays qu'à l'étranger et d'intensifier sa gestion, ses inspections et ses contrôles sur le fonctionnement des marchés financiers et monétaires, des banques et des établissements de crédit.Les prêts doivent être concentrés sur les moteurs de croissance tels que l'investissement, la consommation et les exportations, a déclaré Pham Minh Chinh, demandant une gestion équilibrée, rationnelle et efficace des taux d'intérêt et des taux de change, ainsi que l'inflation et le contrôle.La banque centrale a été invitée à continuer d'examiner et de perfectionner les institutions et mécanismes pertinents, notamment le projet de loi sur les établissements de crédit (modifié), tout en faisant pression pour le décaissement du programme de bonification des taux d'intérêt de 40.000 milliards de dongs (1,68 milliard de dollars), le programme de paquet de crédit au logement de de 120.000 milliards de dongs, et un autre d'une valeur de 15.000 milliards de dongs pour soutenir la production de bois et aquatique.La SBV doit demander aux organisations de crédit de réduire les procédures inutiles et d'intensifier les applications informatiques et la transformation numérique pour améliorer l'accès au crédit et faciliter la production et la reprise de la production de leurs clients, a-t-il déclaré.Outre la réforme de ses inspections et de ses supervisions, la SBV devrait œuvrer à promouvoir la publicité et la transparence de l'information pour consolider la confiance des personnes et des entreprises, a souligné le dirigeant, demandant à la banque de poursuivre la formation du personnel.Il a également été exhorté à se coordonner avec le ministère des Finances pour poursuivre la mise en œuvre de solutions visant à assurer le développement efficace, sain, sûr et durable des marchés obligataires et boursiers des entreprises, et avec le ministère de la Construction pour déployer des solutions à l'appui du marché immobilier, conformément aux dispositions légales.- VNA