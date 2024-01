Photo d'illustration : EVN



Hanoï (VNA) - Le 18 janvier 2024, dans les provinces de Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa (Centre) et Thai Binh (Nord), le groupe Electricité du Vietnam (EVN) et la Compagnie nationale de transmission électrique (National Power Transmission Corporation-EVNNPT) ont débuté la construction des lignes électriques à 500 kV du circuit 3 de Quang Trach (province de Quang Binh au Centre) à Pho Noi (province de Hung Yen au Nord).

Les projets comprennent la ligne à 500 kV Quang Trach - Quynh Luu ; la ligne à 500 kV Quynh Luu - Thanh Hoa ; la poste de transformation de 500 kV de Thanh Hoa ; la ligne à 500 kV de la centrale thermique Nam Dinh - Pho Noi.

Auparavant, fin octobre 2023, EVN avait démarré le projet de ligne à 500 kV de la centrale thermique de Nam Dinh I - Thanh Hoa.

Ces projets jouent un rôle important pour améliorer la capacité du réseau de transformation de 500 kV du Centre-Nord, contribuant ainsi à assurer l'approvisionnement en électricité du Nord, ainsi à améliorer la stabilité et le fonctionnement du système électrique national. -VNA