Didonna Quốc Anh Phillip et une partie de la drogue saisie par la police. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Département de police chargé des enquêtes sur les drogues (C47) relevant du ministère de la Sécurité publique a annoncé le 16 juillet le démantèlement d’un grand réseau de production de drogue à Ho Chi Minh-Ville dirigé par Didonna Quốc Anh Phillip (né en 1992, nationalité française).



Le 15 juin dernier, Didonna Quốc Anh Phillip et son complice Vu An (né en 1991) se sont fait prendre par la police alors qu’ils échangeaient un kilogramme de drogue dans un immeuble de logements dans le 8e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville. Les perquisitions des domiciles de ces deux suspects ont permis la découverte de 85.000 comprimés de drogue et plusieurs autres éléments relatifs à la production de drogue.



Selon les résultats d’une enquête, Didonna Quốc Anh Phillip et Vu An ont loué des appartements pour produire des milliers de comprimés de drogue de synthèse, en moyenne 20.000 comprimés chaque nuit. Les suspects ont continuellement cherché de nouvelles méthodes pour produire de nouvelles drogues. -VNA