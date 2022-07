Le sanctuaire de My Son a été officiellement reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial en 1999. Photo : VNA

Quang Nam (VNA) - Le Conseil de gestion du Patrimoine culturel mondial de My Son dans la province de Quang Nam (Centre), en coopération avec les autorités des communes de Duy Phu et Duy Hoa (district de Duy Xuyen) et le secteur de protection des forêts, mettent en place la délimitation des frontières entre la zone de protection et les terres arables de la population afin de préserver les habitats des animaux et les plantes dans la zone.

Selon le directeur du Conseil de gestion du Patrimoine culturel mondial de My Son, Phan Ho, les résultats d’une enquête menée au début de juillet montrent que la zone de protection compte 37 espèces animales nécessitant une protection stricte. En particulier, la zone compte aussi des espèces de mammifères rares et précieuses répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et 238 espèces végétales appartenant à 82 familles qui constituent la flore du Vietnam.

Selon l'approbation du Comité populaire de la province de Quang Nam, la superficie totale de la zone de protection est de plus de 1.160 hectares, dont plus de 1.100 hectares de forêts naturelles appartenant à deux communes Duy Phu et Duy Hoa dans le district de Duy Xuyen. En 5 ans (2021-2025), près de 100 milliards de dongs ont été investis dans la protection de l’écosystème de la zone de protection englobant le sanctuaire de My Son.

En plus, le Conseil de gestion du Patrimoine culturel mondial de My Son coordonne avec les écoles locales pour sensibiliser la communauté à la conservation et à la lutte contre la chasse et l'exploitation illégales, contribuant à la conservation et au développement de l'écosystème forestier, à la conservation de la biodiversité de la zone de protection.

Le Patrimoine culturel mondial de My Son est une ressource précieuse d'écotourisme, de tourisme culturel et d'histoire qui est efficacement préservée et exploitée par la province de Quang Nam. C'est le complexe architectural le plus célèbre des Cham. Le sanctuaire de My Son a été officiellement reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial en 1999.

Selon les scientifiques de l'Institut d'Extrême-Orient, il s'agit du site religieux le plus typique du royaume du Champa. Il comprend actuellement près de 70 monuments construits du 4e siècle au 13e siècle, et c'était le lieu de culte principal du royaume de Champa.-VNA