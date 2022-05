Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Pour les Saïgonnais, le com tâm (riz brisé) est depuis toujours un plat habituel. Pour les touristes venus de loin, ce mets est symbolique de la cuisine de rue si particulière de la mégapole du Sud.

Hô Chi Minh-Ville dispose d’un vaste choix de plats riches et variés dont le com tâm fait partie intégrante avec des ingrédients typiques. Pour avoir un délicieux com tâm, il faut d’abord que de brisures de riz soient de premier choix. Au restaurant Com Tâm S.B.C de l’hôtel Dê Nhât, le chef a utilisé de brisures de riz parfumé ST25 provenant de la province de Soc Trang (Sud).



ST25 a été élu meilleur riz au monde en 2019. Une fois cuit, il donne des grains doux, parfumés et délicieux, particulièrement riches en nutriments grâce à la tête d’embryon brisée qui contient le germe du riz.



La sauce de poisson aigre-douce est le deuxième secret d’un délicieux com tâm. Le restaurant Com Tâm S.B.C la prépare selon une recette ancestrale dont les ingrédients sont la saumure de poisson, le sucre, l’ail et le piment.



Une spécialité culinaire



Le com tâm traditionnel le plus complet et le plus savoureux doit être servi avec des travers ou de la poitrine de porc grillés, de la couenne de porc en fines lamelles, une omelette à la vapeur et un œuf au plat. Au restaurant Com Tâm S.B.C, les travers de porc, sont assaisonnés de sel, de miel, de sauce d’huître, de saumure de poisson, d’huile de sésame, de poivre, d’ail et d’oignons écrasés. Ensuite, le chef mélange bien le tout pour que les travers soient bien imprégnés. Enfin, il les fait cuire au charbon de bois jusqu’à ce que la viande soit parfumée, dorée et cuite uniformément des deux côtés.

L’omelette à la vapeur (cha trung) est faite à partir du hachis de porc, mélangé avec des œufs, du vermicelle de tolomane, des champignons, des oignons verts et des épices. Les convives se régaleront avec cette sorte d’omelette qui est un accompagnement indispensable. Enfin, le com tâm sera encore meilleur avec un œuf au plat, une purée d’oignons, quelques morceaux de concombre, de tomates et d’autres légumes.



Le com tâm est un plat simple mais délicat qui rendra les jours de pluie plus joyeux. C’est un plat incontournable pour beaucoup de touristes et il faut absolument l’essayer au restaurant Com Tâm S.B.C.



