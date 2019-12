Séoul (VNA) - La coopération en matière de défense entre le Vietnam et la République de Corée s’est développée de façon continue avec la signature de nombreux accords et protocoles d’accord, a souligné l’attaché de défense du Vietnam en République de Corée, Dinh Hung Tuan, lors d’une cérémonie tenue mardi 17 décembre à Séoul.

L’attaché de défense du Vietnam en République de Corée, Dinh Hung Tuan. Photo: VNA



S’adressant à cet événement, qui a eu lieu à l’occasion du 75e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam et du 30e anniversaire de la Journée de la défense populaire, l’attaché de défense a déclaré que le Vietnam et la République de Corée ont signé 10 protocoles d’accord de coopération bilatérale en matière de défense depuis 2010.Selon les documents signés, les deux parties ont travaillé ensemble dans de nombreux domaines, a-t-il déclaré, citant comme exemples le partenariat dans la sécurité maritime, la formation et l’industrie de la défense.Le Vietnam et la République de Corée ont maintenu le dialogue sur la défense au niveau de vice-ministre et les deux ministères de la Défense ont régulièrement échangé des délégations à tous les niveaux.L’attaché de défense a également indiqué que le Vietnam a établi des liens de défense avec plus de 80 pays et organisations internationales, ainsi que des bureaux d’attachés de défense dans 32 pays et aux Nations unies.Il a profité de cette occasion pour présenter le contenu essentiel du Livre blanc sur la défense du Vietnam 2019, qui clarifie la nature de la défense vietnamienne, qui est la paix et la légitime défense. Le Livre blanc souligne également les défis auxquels est confrontée la défense vietnamienne et les ajustements à la politique de défense du pays. - VNA