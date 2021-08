Le ministre de la Défense Phan Van Giang reçoit l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Bezdetko Gennady Stepanovich. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à ses relations avec la Russie, en recevant le 4 août à Hanoï l’ambassadeur russe au Vietnam, Bezdetko Gennady Stepanovich.

Le ministre Phan Van Giang a exprimé sa satisfaction devant le développement vigoureux des relations bilatérales qui continuent d'être cultivées par les peuples des deux pays pour devenir un partenariat stratégique intégral avec une grande confiance politique dans de nombreux domaines, dont la défense joue un rôle de pilier.

Malgré l’impact de la pandémie de Covid-19, les ministères vietnamien et russe de la Défense sont toujours déterminés à mettre en œuvre efficacement leur plan de coopération en 2021, se concentrant notamment sur les échanges en ligne, la formation et la coopération dans la technique militaire ainsi que sur l’octroi de fournitures médicales pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19...

Le Vietnam a envoyé une délégation de haut rang pour participer aux Jeux militaires internationaux Army Games 2021 et au Forum technique militaire 2021 en Russie, deux navires pour assister à la cérémonie militaire dans la ville de Vladivostok.

Actuellement, le ministère russe de la Défense et le Service de sécurité de Russie promeuvent la possibilité de remettre au ministère de la Défense du Vietnam un certain nombre de doses de vaccin anti-coronavirus pour vacciner les forces armées de première ligne dans la lutte contre le COVID-19.

Le ministre Phan Van Giang s’est déclaré convaincu que l’ambassadeur Bezdetko Gennady Stepanovich apporterait les soutiens et contributions efficaces aux relations bilatérales, y compris la coopération bilatérale dans la défense et la technique militaire.

De son côté, l'ambassadeur russe a affirmé faire de son mieux, contribuant au développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, y compris la coopération bilatérale dans la défense et la technique militaire. -VNA