Hanoï (VNA) - Le gouvernement a publié un décret modifiant et complétant un certain nombre d'articles du décret N° 152 de 2020 concernant les réglementations relatives aux étrangers travaillant au Vietnam ainsi qu'au recrutement et à la gestion des travailleurs vietnamiens par des organisations et particuliers étrangers au Vietnam.



Conformément au nouveau décret, au moins 15 jours avant la date de début de l'emploi d'un travailleur étranger, un employeur (à l'exception des entrepreneurs) doit soumettre un rapport au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ou aux Services du Travail, des Invalides et des Affaires sociales des localités concernées. Le rapport clarifie la demande de l’employeur pour ce métier dont les exigences ne sont pas encore satisfaites par les travailleurs vietnamiens.



Les changements concernant le poste, le titre du poste, la forme de travail, et le lieu d'un employé étranger.., doivent également être signalés aux organes susmentionnés au moins 15 jours avant la date d'entrée en fonction.



Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ou les Services locaux du Travail, des Invalides et des Affaires sociales doivent renvoyer par écrit leur approbation ou leur désapprobation dans un délai de 10 jours ouvrables.



À partir du 1er janvier 2024, l'annonce du recrutement de travailleurs vietnamiens pour des postes susceptibles de recruter des travailleurs étrangers sera faite sur le portail en ligne du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ou des centres de services pour l'emploi des villes et provinces du ressort central.-VNA