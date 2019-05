Un spectacle de cirque de corde - Jultagi (photo: Musée d'ethnologie du Vietnam)

Hanoi (VNA) - Le programme pour les enfants 2019 sur le thème "À la découverte de la culture sud-coréenne" se déroulera sur deux jours, les 1er et 2 juin, au Musée d'ethnologie du Vietnam, rue Nguyen Van Huyen, Cau Giay, Hanoi.



Sont prévues les activités suivantes: arts du cirque de corde traditionnels (Jultagi), danse du tambour (Gilnori, Samulnori), peindre et porter des costumes sud-coréens et vietnamiens, fabrication de cerfs-volants, d’éventails, décoration de miroirs en papier hanji et jeux folkloriques...



Le point culminant du programme sera l’exploration de « boîtes culturelles » à travers des activités telles que peindre et porter des costumes.



Les enfants auront aussi l'occasion d'assister au spectacle de cirque de corde (Jultagi) - un art reconnu par l'UNESCO patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2011.



Ce programme est le fruit d’une collaboration entre le Musée d’ethnologie du Vietnam et le Centre culturel sud-coréen au Vietnam, avec la contribution de près de 100 bénévoles du département de langue sud-coréenne - Université des langues étrangères, d’universités, collèges et lycées de Hanoi. -CPV/VNA