Photo d'illustration : thoibaotaichinhvietnam.vn



Hanoi (VNA) – Le musée et le Centre de la culture de la province de Dak Lak, dans le Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) ont conjointement organisé du 22 au 25 novembre à Hanoi une exposition intitulée « Espace des patrimoines culturels de Dak Lak ».



Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’exposition nationale intitulée « Espace des patrimoines culturels du Vietnam 2018 » afin d’honorer et de promouvoir les valeurs des patrimoines culturels de toutes les régions du pays, notamment ceux reconnus par l’UNESCO.



Les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir la culture de Dak Lak selon différents sujets tels que la présentation de la terre, des ethnies et des fêtes traditionnelles typiques de cette province, les gongs de Dak Lak dans l’espace culturel du Tây Nguyên, l’interprétation des instruments musicaux des ethnies minoritaires, le tissage du " thô câm " (tissu de brocatelle orné de motifs et fait main par nombre d’ethnies minoritaires), etc.



À cette occasion, la province de Dak Lak a présenté aux visiteurs vietnamiens et étrangers leurs produits potentiels tels que le café, le tourisme vert, etc.



L’exposition « Espace des patrimoines culturels de Dak Lak » a attiré l’attention de milliers de visiteurs. -NDEL/VNA