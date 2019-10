Hai Dieb. Photo : VNA



Tay Ninh (VNA) – Les Douanes du poste-frontière international de Moc Bai (province de Tay Ninh, Sud) ont découvert le 27 octobre une valise contenant de 5 kg de méthamphétamine.

Cette valise était portée par une femme en provenance du Cambodge.

Hai Dieb (née en 1993, domiciliée à Phnom Penh, Cambodge) a déclaré que son mari, ObBu Oliver Ejike (né le 1er octobre 1989, nationalité nigériane), lui avait demandé de porter cette valise pour la remettre à une personne à Ho Chi Minh-Ville. Hai Dieb était au courant que la valise contenait du méthamphétamine.

La méthamphétamine est une drogue de synthèse sympathicomimétique et psychoanaleptique, extrêmement addictive. Elle pose un réel problème de santé publique par la dépendance qu'elle induit et ses effets délétères sur la santé. Elle provoque, entre autres, une hypertension artérielle, une tachycardie et une intense stimulation mentale. Ses effets à long terme peuvent être dévastateurs.-VNA