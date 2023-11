L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, au programme de promotion de la culture vietnam ienne. Photo: VNA

Rome (VNA) - A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie, les 8 et 9 novembre, dans la ville italie nne de Turin, l'ambassade du Vietnam en Italie a organisé de nombreuses activités d’échange sur la politique, l'économie et la culture.L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a rencontré dans la matinée du 9 novembre la maire adjointe de Turin, Michela Favaro, qui a affirmé le souhait de la ville italienne de promouvoir la coopération avec les localités et les partenaires vietnamiens dans les domaines qu’elle possède des atouts, tels que la production industrielle, la production manufacturière et automobile, la transition énergétique, la numérisation, la gestion urbaine, la conservation du patrimoine, l'éducation et la formation, le tourisme...Elle a assuré une collaboration active de Turin pour présenter des images du Vietnam sur les transports publics de la ville, ajoutant que Turin enverrait des délégations pour promouvoir et rechercher des opportunités de coopération avec les localités vietnamiennes, Ho Chi Minh-Ville en particulier.Pour sa part, l'ambassadeur Duong Hai Hung a déclaré espérer que Turin considérerait le Vietnam comme un pays prioritaire dans sa politique d'internationalisation, pour renforcer les échanges dans divers domaines dans les temps à venir.L’ambassade du Vietnam en Italie a également organisé le 9 novembre un Forum économique Vietnam-Turin, lors duquel, l’ambassadeur Duong Hai Hung s’est engagé à soutenir les entreprises italiennes pour saisir les opportunités commerciales avec le Vietnam.