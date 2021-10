Hanoi (VNA) – Hanoï veut mettre au cœur de son projet urbain le développement d'espaces dits créatifs. Les 18 meilleures propositions architecturales retenues lors d'un récent concours lui offrent des idées pour faire peau neuve.

Le projet AU686 a obtenu le premier prix de la catégorie "Espaces créatifs sur les terrains des ouvrages industriels déplacés". Photo : TCKT/CVN

En vue de mobiliser les initiatives de design d’espaces créatifs, le Comité populaire de Hanoï, en collaboration avec l’Association vietnamienne des architectes et l’UNESCO, a lancé en mai 2021 un concours de développement d’espaces créatifs. Début septembre, ce sont 18 propositions qui ont été retenues parmi les 93 en lice.



"Nous les avons sélectionnés pour remettre les premiers prix, ceux du jury et ceux du public répartis dans trois catégories : Infrastructures pour promouvoir la créativité, Espaces créatifs sur les terrains des ouvrages industriels déplacés, Préservation et valorisation des espaces architecturaux traditionnels", informe Pham Lan Anh, responsable du Département de gestion du patrimoine culturel du Service municipal de la culture et des sports.



Des conceptions uniques et innovantes



D’après Phan Dang Son, président de l’Association vietnamienne des architectes, et membre du jury, outre les idées de créer de nouveaux espaces créatifs, la plupart des projets reposent sur la réorganisation ou la reconversion de sites existants pour promouvoir leur valeur, en faire des hubs de créations artistiques ou culturelles au service de la communauté. "Bon nombre d’auteurs ont pris en compte les conditions économiques et sociales des sites impliqués, raison pour laquelle la faisabilité de leurs ouvrages est très grande", observe l’architecte Lê Thành Vinh.

Le projet CU202 a reçu le prix du Jury de la catégorie "Infrastructures pour promouvoir la créativité". Photo : TCKT/CVN



Parmi les projets, certains sont très ambitieux, touchant des problématiques de la capitale. On peut citer, entre autres, le nettoyage de la rivière Set et le réaménagement de ses zones riveraines en espace piétonnier, la restauration des abords du tronçon de la ligne ferroviaire traversant la rue Phùng Hung, du pont Long Biên, ou encore le réaménagement des bidonvilles le long et au milieu du fleuve Rouge...



C’est la proposition "Zone d’art du fleuve Rouge" qui a convaincu le jury de lui décerner le premier prix de la catégorie "Préservation et valorisation de la valeur des espaces architecturaux traditionnels". Les auteurs ont donné des solutions urbanistiques et architecturales originales mais aussi pertinentes et faisables pour transformer 5 ha de zones alluviales le long du fleuve, au niveau du quartier de Phuc Tân, en espaces verts associés à des activités artistiques.



Le projet "Quartier de trains 4.0" aborde la reconversion de l’usine ferroviaire de Gia Lâm en hub d’entrepreneuriat destiné aux jeunes, en particulier aux start-up technologiques. L’ouvrage "Chemin d’art de Hanoï" des compagnies AVANT et Arb Vietnam propose un système de bureaux écologiques et connectés dans un bâtiment, du rez-de-chaussée jusqu’à la terrasse.

"Zone d’art du fleuve Rouge", premier prix de la catégorie "Préservation et promotion de la valeur des espaces architecturaux traditionnels". Photo : TCKT/CVN

Remportant un des deux premiers prix de la catégorie "Préservation et valorisation de la valeur des espaces architecturaux traditionnels", et aussi un Prix du Public, les architectes Dang Van Quân et Hà Duc Trinh ont proposé un axe créatif autour du pont Long Biên, avec notamment la transformation de sa gare en centre d’art contemporain, pour préserver ce patrimoine architectural emblématique de la capitale. Avec ce projet, "la ligne de chemin de fer de Long Biên pourrait devenir une ligne de train touristique traversant le fleuve Rouge", affirme Dang Van Quân.



Très intéressé par l’architecture de Hanoï, et curieux des résultats de ce concours, Nguyên Huu Nghia, un retraité domicilié dans l’arrondissement de Long Biên, se déclare "très impressionné par les initiatives récompensées". "Il y a beaucoup de projets qui abordent de nouvelles conceptions et traitent des questions d’actualité dans l’aménagement urbain. J’ai aussi vu que les ouvrages étaient réalisables", observe-t-il.



"Les œuvres montrent l’enthousiasme des jeunes architectes qui veulent apporter leurs idées, innovantes mais réalisables, pour contribuer à édifier la ville de demain. J’espère que ces initiatives intéresseront les autorités municipales pour qu’elles puissent voir le jour", partage l’architecte Hoàng Thuc Hào. – CVN/VNA