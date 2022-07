Hanoi (VNA) – Le Vietnam espère que 100% des nouveaux bus utiliseront l’électricité ou l’énergie verte à partir de 2025, ce qui fait partie du plan d’action du secteur des transports sur la transition énergétique verte pour réduire les émissions de carbone et de méthane.

Développer le transport public, surtout les bus électriques, est une des solutions pour réduire les embouteillages. Photo: VinFast

Le plan d’action, approuvé par le vice-Premier ministre Lê Van Thành, vise également à ce qu’à partir de 2030, au moins la moitié de tous les véhicules et tous les nouveaux taxis soient alimentés à l’électricité ou à l’énergie verte. D’ici 2050, 100% des bus et des taxis utiliseront ces types d’énergie.Le plan vise également à augmenter le taux d’usagers des transports en commun à 45% - 50% à Hanoi, 25% à Hô Chi Minh-Ville, 25% - 35% à Dà Nang, 20% à Cân Tho, 10% - 15% dans la ville de Hai Phong à partir de 2025. Le chiffre dans ces villes de niveau provincial est visé à au moins 40% d’ici 2050.L’objectif global du plan d’action est de développer un système de transport vert vers des émissions nettes nulles d’ici 2050, comme le Vietnam s’y est engagé lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).L’objectif pour 2030 est d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’énergie et de stimuler l’utilisation de l’électricité et de l’énergie verte dans les domaines qui sont prêts en termes de technologie, de réglementation et de ressources pour contribuer à la réalisation des engagements de la contribution déterminée au niveau national et à la réduction des émissions de méthane.D’ici 2050, le secteur des transports développera raisonnablement les moyens de transport et convertira fortement tous les véhicules, équipements de transport et infrastructures en véhicules électriques et à énergie verte vers des émissions nettes nulles.