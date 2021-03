Production des produits en bois. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le marché américain des meubles, articles de décoration et produits artisanaux devrait connaître une bonne croissance et receler de nombreux potentiels à exploiter pour les entreprises vietnamiennes.

C’est ce qu’ont estimé les experts lors du colloque virtuel "Opportunités d'exporter des meubles et produits artisanaux vers les États-Unis en 2021" organisé vendredi par l'Association de transformation et d'exportation des produits et des articles en bois de Ho Chi Minh-Ville (HAWA).

En 2020, les activités d'exportation ont été confrontées à des difficultés en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, mais le secteur du bois et des produits dérivés a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards de dollars, a fait savoir Nguyen Hoai Bao, membre de HAWA.

En particulier, les exportations de ces produits vers le marché américain ont atteint plus de 7 milliards de dollars, en hausse de 34% par rapport à 2019. Avec ce résultat, les États-Unis sont le premier marché à l'exportation de l'industrie du bois et de l'artisanat du Vietnam, a-t-il dit.

Un stand présente des œuvres en laque poncée du Vietnam. Photo: VNA



Selon lui, pour exploiter efficacement des États-Unis, l'un des marchés très exigeants, les entreprises devraient mettre à jour régulièrement le système juridique et les réglementations concernées pour y répondre pleinement et éviter les risques commerciaux.

Concernant les exportations de bois et produits dérivés vers les États-Unis, malgré la concurrence de nombreuses régions, les exportateurs américains préfèrent des fournisseurs asiatiques, dont ceux du Vietnam, a déclaré Mme Julie Hundersmarck, spécialiste du Service des forêts des États-Unis au Vietnam.

Le Service des forêts des États-Unis développe des équipements d'évaluation du bois et aidera le Vietnam à mieux contrôler l'origine et la légalité des produits du bois exportés aux États-Unis, a-t-elle souligné. -VNA