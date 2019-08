Panorama de la conférence de presse. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 15e Salon international du tourisme et du voyage de Hô Chi Minh-Ville 2019 (ITE HCMC 2019) se tiendra du 5 au 7 septembre au Centre des foires et expositions de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville et dans différents hôtels.



L’ITE HCMC, organisé par le Service municipal du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en coopération avec les groupes Informa Markets, et la Compagnie générale de foires et de publicité du Vietnam (Vinaxad), sous l’égide du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, est un événement annuel qui vise à promouvoir le tourisme. L'édition 2019 va regrouper plus de 350 stands originaires de quarante pays différents à quoi s’ajoutent des centaines d’acheteurs et de vendeurs internationaux.



Quelque 6.000 rencontres prévues



Lors de la conférence de presse qui s'est tenue mardi 27 août dans la mégapole du Sud, le Comité d’organisation a informé que l’ITE HCMC est un événement très attendu des professionnels nationaux et étrangers. C'est un tremplin pour les professionnels en recherche d'opportunités de partenariat, de commercialisation des produits, de tours de visite organisés ainsi que de solutions pour renforcer la connectivité touristique entre la mégapole du Sud, les villes et provinces du pays et la région.



Quarante-cinq villes et provinces vont participer à cette édition 2019 et près de 6.000 rencontres d'affaires vont se tenir. Environ 35.000 visiteurs nationaux et étrangers sont attendus avec, parmis eux, 1.000 CEO (directeurs exécutifs en la matière) mais aussi des associations, institutions touristiques du Vietnam, du Laos, de Thaïlande, du Cambodge, du Myanmar, de la République de Corée, de la Russie ou encore de la Chine.



Colloques et activités touristiques d'envergure internationale



Une dizaine de colloques auront lieu tout au long du salon dont quatre de niveau international comme le forum de connexion touristique entre la mégapole du Sud et les villes et provinces du Mékong, le colloque sur le tourisme intelligent à Hô Chi Minh-Ville, le forum global des start-ups en tourisme et le forum de tourisme des entreprises.



En plus, un programme sur les acheteurs et les médias aura lieu du 3 au 9 août au SECC, regroupant quelque 250 acheteurs d'agences de voyage nationales et étrangères provenant des marchés d’Europe de l’Ouest, de l’Asie du Nord-Est, de l’Asie du Sud-Est, de l’Amérique, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Proche-Orient, et cinquante acheteurs vietnamiens.



En dehors de la présentation et de la valorisation de produits, services et tours organisés dans les espaces d’exposition, les participants pourront réactualiser leurs connaissances du marché touristique qui ne cesse d'évoluer. De plus, ils pourront s'informer sur la coopération et le développement de différents types de tourisme lors des colloques et conférences sur le tourisme de la santé, la coopération touristique entre le Vietnam et la Russie, entre le Vietnam et le Proche-Orient mais aussi le Vietnam et la République de Corée.



Il est à noter que cette année, un concours national de barmans est également prévu du 5 au 7 septembre. Il s’agit d’un concours permettant aux professionnels de partager leurs expériences et connaissances dans la préparation de boissons mais aussi la dégustation de vin, et ce, pour honorer les individus et les équipes qui contribuent à valoriser la gastronomie du pays.



La cérémonie d’ouverture sur le thème "Saveurs et Couleurs vietnamiennes" se tiendra le 5 septembre au SECC en présence des ministres de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam et ceux des pays dans la région, des dirigeants du Comité populaire municipal, des villes et provinces du pays ainsi que des maires des villes du Cambodge, du Laos, du Myanmar et de la Thaïlande.-CVN/VNA