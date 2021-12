Un représentant d'une entreprise japonaise prend la parole à l'événement. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh, en collaboration avec le ministère du Plan et de l'Investissement et l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), a organisé le 17 décembre dans la ville de Ha Long une conférence pour promouvoir les investissements japonais sur son sol.

Cette conférence a été organisée à la fois en présentiel et en distanciel.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ninh, Nguyen Xuan Ky, a souligné que Quang Ninh est prête à créer les conditions les plus favorables aux investisseurs japonais, notamment dans les domaines de l’économie maritime, des énergies propres…

Yamada Taikio, ambassadeur du Japon au Vietnam, a déclaré que beaucoup d’entreprises japonaises souhaitent investir dans la province de Quang Ninh.

Takeo Nakajima, représentant en chef de la JETRO à Hanoï, a déclaré que selon une enquête menée par la JETRO en août et septembre 2021, depuis 2015, les entreprises japonaises ont tendance à s'intéresser plus au Vietnam que d'autres pays. Les entreprises japonaises apprécient les perspectives de développement du Vietnam et la qualité de sa main-d'œuvre, a-t-il ajouté.

A cette occasion, la société par action Amata Ha Long a signé deux protocoles d'accord avec le groupe KDDI Vietnam et le groupe Marubeni.

Actuellement, en termes d'investissement étranger, le Japon est le deuxième partenaire du Vietnam avec 4.792 projets, d’un capital enregistré total de 64,2 milliards de dollars. -VNA