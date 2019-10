La séance de travail entre les autorités de Can Tho et de JETRO. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Les autorités de la ville de Can Tho (Sud) ont eu mardi une séance de travail avec l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) sur les opportunités d'investissement dans cette ville du delta du Mékong.

Truong Quang Hoai Nam, vice-président du Comité populaire de la ville de Can Tho, a déclaré que Can Tho appelait maintenant à l'investissement dans des projets prioritaires dans la construction des zones industrielles, des projets des centres urbains intelligents, la construction et l’exploitation des zones logistiques, l’éducation, la santé et la formation des ressources humaines.

Le Japon est considéré comme un partenaire stratégique de Can Tho. Par conséquent, les autorités locales ont amélioré les infrastructures, les procédures administratives, le climat d’affaires et appliqué de nombreuses politiques prioritaires pour favoriser les investisseurs étrangers, dont ceux du Japon.

Hirai Shinji, représentant en chef du JETRO à Ho Chi Minh-Ville, a promis que dans les années à venir, JETRO à Ho Chi Minh-Ville ferait de son mieux pour fournir des informations aux entreprises japonaises aussi rapidement que possible. Sur cette base, il connectera et amènera de plus en plus d'entreprises japonaises à Can Tho afin d'explorer les opportunités d'investissement, a-t-il déclaré. -VNA