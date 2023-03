Photo d'illustration. Photo: VNA

Washington DC (VNA) - Une délégation de plus de 50 entreprises américaines, dont des sociétés pharmaceutiques et technologiques, se rendront du 21 au 23 mars au Vietnam pour discuter des opportunités d'investissement et d'affaires dans le pays.

Cet événement fait partie du programme annuel organisé depuis ces trois dernières décennies par le Conseil d’affaires Etats-Unis– ASEAN.

Parmi les entreprises américaines venues au Vietnam figurent la société Netflix, qui prévoit d'ouvrir un bureau au Vietnam, et de nombreuses entreprises qui ont déjà investis au Vietnam telles que Apple, Coca- Cola, PepsiCo, Johnson & Johnson, le fabricant de dispositifs médicaux Abbott, la société financière Visa, Citibank, les sociétés de technologie cloud Meta et Amazon Web Services....

Selon le représentant du Conseil d’affaires Etats-Unis– ASEAN Vu Tu Thanh, certaines entreprises, dont SpaceX, considèrent le Vietnam comme un centre de production et de fournissement de services aux consommateurs avec une croissance de plus de 8% en 2022. -VNA