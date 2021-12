Cérémonie d’inauguration de la zone commémorative de l’escadron de jeunes volontaires C283 dans la province de Quang Binh. Photo: thanhnien.vn



Hanoï (VNA) - De nombreuses activités ont été organisées pour célébrer le 110e anniversaire de la naissance du général Vo Nguyên Giap.

Le 21 décembre, le Comité populaire de la province de Diên Biên (Nord) a organisé la cérémonie de positionnement d’un buste du général Vo Nguyên Giap au poste de commandement de la campagne de Diên Biên Phu.

Ce buste en bronze du général Vo Nguyên Giap a une hauteur de 86cm et pèse environ 80kg. Il est installé dans la zone de culte dédiée au général Vo Nguyên Giap, au poste de commandement de la campagne de Diên Biên Phu.

Zone commémorative du général Vo Nguyên Giap au poste de commandement de la campagne de Diên Biên Phu. Photo: VNA



Le même jour, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a organisé la cérémonie d’inauguration de la zone commémorative de l’escadron de jeunes volontaires C283 dans la commune de Thanh Trach, district de Bô Trach, province de Quang Binh (Centre).

Les travaux ont nécessité 27 milliards de dôngs et duré 2 ans. La zone commémorative s’étend sur une superficie de 9.942 m².

Cette activité fait partie des plans du Secrétariat du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh sur l'organisation d'activités pour célébrer le 110e anniversaire de la naissance du général Vo Nguyên Giap (25 août) et le 32e de la Journée de la défense nationale (22 décembre).

Il y a 48 ans, le 13 janvier 1973, un événement tragique se produisit au hameau de Quyêt Thang, commune de Thanh Trach, district de Bô Trach, lorsque des centaines de jeunes volontaires transportant des marchandises depuis des bateaux aux entrepôts pour desservir le champ de bataille dans le Sud furent attaqués par des avions américains, qui bombardèrent le port de Gianh, la clinique de campagne du hameau de Quyêt Thang...

L'exposition "Sur les traces du général Vo Nguyên Giap". Photo: VNA



L'exposition "Sur les traces du général Vo Nguyên Giap" s'est ouverte le 21 décembre au Musée des Femmes du Vietnam. C'est la première fois que se tient une exposition de poèmes inspirés de sa vie et de sa carrière.

Elle comprend 110 poèmes de l'enseignante, poète et journaliste Nguyên Thi My Dung, qui a eu l'occasion de rencontrer le général Vo Nguyên Giap et d'écrire de nombreux articles et poèmes sur lui ces 20 dernières années.

Le général Vo Nguyên Giap, de son vrai nom Vo Giap et dont le cryptonyme est Van, est né le 25 août 1911 à Quang Binh (Centre) et décédé le 4 octobre 2013 à Hanoï.



Il est connu pour être le vainqueur de la bataille de Diên Biên Phu (1954), qui a sonné la défaite et le départ des Français de l'Indochine, puis de la victoire de la libération totale du Sud et la réunification nationale au printemps 1975.



Le général Vo Nguyên Giap est entré dans l’histoire et les études militaires et stratégiques de son vivant. Il était admiré par ses amis voire ses ennemis, dont les généraux français Raoul Salan et américain William Westmoreland. "Général autodidacte", selon ses propres termes, il n'a suivi aucun cours d'une quelconque académie militaire. -VNA