Le groupe allemand Reißner Big-Band. Photo: reissner-band.de

Hanoi (VNA) - Le groupe allemand Reißner Big-Band jouera de la musique folk bavaroise dans les rues piétonnes de Hanoi le 11 août. Les musiciens amèneront avec eux leurs instruments, dont tuba, trombone, trompette, saxophone, clarinette, ainsi qu'une humeur joyeuse.

Avec sa variété d'instruments traditionnels et son large répertoire de chansons, la musique folklorique bavaroise représente une tradition unique dans le paysage culturel de l'Allemagne. La culture bavaroise est une tradition profondément enracinée de musique, de costumes et de mode de vie.



La musique folklorique bavaroise est célèbre dans le monde entier à travers des festivals folkloriques tels que l'Oktoberfest à Munich, et est jouée lors de mariages dans les villes.



L'événement organisé à Hanoi devrait contribuer à l'approfondissement de l'amitié internationale entre l'Allemagne et le Vietnam.



Le chef du groupe est Reinhardt Reißner, dont le père a fondé et dirigé un orchestre de cuivres. Reinhardt a lui-même enseigné dans une école publique de la belle ville de Neuburg sur le Danube (à une heure de route de Munich) jusqu'en 2012. Avec son orchestre, Reinhardt tourne à l'étranger depuis vingt ans, notamment en Australie, Chine, Malaisie et Singapour. -CPV/VNA