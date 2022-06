Photo d'illustration: VietnamPlus



Hanoi (VNA) - De fortes pluies se poursuivent jusqu’au 31 mai dans les localités septentrionales, notamment dans la région moyenne et montagneuse du Nord, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.



À Hanoi, des averses et des orages sont prévus avec les minima atteignant 24°C à 27°C et les maxima 30°C à 33°C.



Les risques de crues soudaines, de glissements de terrain et d’inondations pourraient se produire dans les provinces de Lai Châu, Son La, Diên Biên, Lào Cai, Hà Giang et Tuyên Quang.



Les provinces allant de Thanh Hoa à Thua Thiên-Huê (Centre) s’attendent à des averses et des orages dans la soirée de lundi 30 mai, et les provinces allant de Thanh Hoa à Phu Yên à une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 34°C et 36 °C.



Des averses et des orages par endroits pouvant entraîner des tourbillons et rafales de grêle pourraient survenir le 30 mai dans les Hauts Plateaux du Centre et le Sud. – VNA