Des glissements de terrain sur les talus dans la province de Lao Cai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, à 17h30 le 6 août, des pluies torrentielles ont causé de lourds dégâts humains et matériels dans plusieurs localités.

En détail, des glissements de terrain sur les talus dans la province montagneuse de Lao Cai (Nord) ont fait deux morts dans le district de Bat Xat, endommagé 21 maisons, 48,61 ha de riz et de cultures maraîchères et plusieurs routes rurales.

A Ca Mau (Sud), de fortes pluies et de vents violents ont détruit une maison et endommagé quatre autres dans le district de Phu Tan.

A Dien Bien (Nord), six maisons, plus d'une centaine de ha de rizières, de culture aquatique ont été endommagés. Plus de 2.300 volailles sont mortes. Les dégâts sont estimés à environ 6 milliards de dongs.

A Yen Bai (Nord), des glissements de terrain sur les talus et des crues ont endommagé 20 maisons dans le district de Tran Yen, 8,61 ha de rizières et de cultures maraîchères. Le 5 août, un petit garçon de deux ans dans la commune de Suoi Giang, district de Van Chan, a été emporté par les eaux de crues.

A Ho Chi Minh-Ville, de nombreuses rues ont été inondées en profondeur à cause des pluies torrentielles durant des heures le 6 août.

Le Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles a demandé aux villes et provinces de se concentrer sur le règlement des conséquences des calamités naturelles et la stabilisation de la vie de la population. -VNA