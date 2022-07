Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La somme transférée par des Vietnamiens résidant à l’étranger à Ho Chi Minh-Ville au premier semestre de 2022 s'est chiffrée à 3,16 milliard de dollars, a fait savoir la Banque d’État du Vietnam affiliée à Ho Chi Minh-Ville.

Le chiffre représente une baisse de 13% par rapport à la même période de 2021.

Le Vietnam se classe au 8e rang mondial et au 3e rang dans la région Asie-Pacifique en termes d'envoi de fonds par sa diaspora en 2021, selon la Banque mondiale (BM) et le Partenariat mondial pour les connaissances sur les migrations et le développement (KNOMAD).

L’an dernier, les Vietnamiens résidant à l’étranger avaient envoyé à Ho Chi Minh-Ville 7,1 milliards de dollars, soit plus de la moitié des envois de fonds du pays. –VNA