Hanoi (VNA) – Les provinces de Binh Thuan et de Ninh Thuan, qui abritent l’art de la poterie du peuple Cham, ont pris des mesures pour préserver et mettre en valeur ce patrimoine culturel immatériel reconnu par l’UNESCO parallèlement au développement du tourisme communautaire.

Fabriquées par les femmes, les poteries sont considérées comme une manifestation de leur créativité individuelle basée sur les connaissances transmises au sein de la communauté. Photo: VNA



Le 29 novembre 2022, l’art de la poterie du peuple Cham a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente par l’UNESCO.Les poteries chams sont principalement des ustensiles ménagers, des objets de culte et des œuvres d’art, notamment des jarres, des pots, des plateaux et des vases. Fabriquées par les femmes, elles sont considérées comme une manifestation de leur créativité individuelle basée sur les connaissances transmises au sein de la communauté. Au lieu d’utiliser un tour de potier, les femmes tournent autour de la pièce pour lui donner sa forme. Les poteries ne sont pas vernies mais cuites à ciel ouvert dans un feu de bois et de paille à une température d’environ 800°C pendant sept à huit heures.Les matières premières (argile, sable, eau, bois et paille) proviennent de sources locales, et la transmission des connaissances et savoir-faire se fait au sein des familles, de génération en génération, par la pratique.Bui The Nhan, directeur du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Binh Thuan, a déclaré que la province mettait en œuvre un projet visant à préserver et développer la pratique du patrimoine dans le hameau de Binh Duc de la commune de Phan Hiep, district de Bac Binh, où se déroule la fabrication de la poterie.De nombreux objectifs détaillés ont été fixés dans ce projet, notamment l’augmentation du taux de ménages engagés dans la fabrication de poterie et d’artisans pratiquant ce métier à plus de 15% et à plus de 16% d’ici 2030, contre 11% et près de 12% en 2021 respectivement.Les autorités, les secteurs, les villageois et les entreprises à tous les niveaux déploient des efforts conjoints pour élargir le marché des produits de poterie. Les autorités ont également réparé et modernisé les infrastructures pour protéger l’environnement, tout en sélectionnant un site à Binh Duc pour construire une salle d’exposition des produits, du processus de production, ainsi que d’autres arts traditionnels du peuple Cham, dans le but à la fois de préserver la culture Cham et développer le tourisme, a-t-il noté.Au début du mois dernier, le Musée de la province de Binh Thuan, en coordination avec le Comité populaire de la commune de Phan Hiep, a ouvert une classe pour enseigner les techniques de poterie traditionnelle du peuple Cham à plus de 30 jeunes habitants de Binh Duc.Dans la province voisine de Ninh Thuan, le village de potier de Bau Truc abrite aujourd’hui deux coopératives et 11 établissements produisant et vendant des produits de poterie, ainsi qu’environ 300 ménages impliqués dans cet artisanat.Le district de Ninh Phuoc, où se trouve Bau Truc, investit des efforts dans un projet visant à préserver et développer ce village de poterie. En particulier, il mobilise des ressources pour l’amélioration des infrastructures, propose une formation artisanale aux jeunes et combine la préservation de l’artisanat avec le développement du tourisme.Les autorités locales aident également les établissements de production et de commerce et les coopératives de Bau Truc à utiliser les technologies de l’information pour faire de la publicité et vendre des produits en ligne à des acheteurs dans tout le pays et même à l’étranger afin d’aider les villageois à entretenir leur artisanat et à en vivre.