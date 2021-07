Le journaliste Danh Chanh Da. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Issu d’une famille khmère défavorisée de la province de Soc Trang (delta du Mékong), Danh Chanh Da ne s’est pas résigné à son sort. Malgré les obstacles qu’il a rencontrés, il a réussi à devenir journaliste. Distingué pour ses performances professionnelles, il a été décoré de l’ordre pour la Coopération et l’Amitié du gouvernement cambodgien.



Chanh Da est né à Dai Tâm, une commune agricole composée à 85% de la minorité khmère. Dès son plus jeune âge, il nourrit le rêve de devenir écrivain et journaliste. En 2006, il intègre l’Université des Sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-ville et fait différents petits boulots pendant ses 4 années d’études pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Son diplôme obtenu, il est embauché par le bureau de correspondance de l’Agence vietnamienne d’Information (AVI) à Soc Trang.



Soutenu par sa hiérarchie et ses collègues, Chanh Da s’intègre rapidement à son nouvel environnement professionnel et devient, quelques années plus tard, l’une des plumes principales de la rédaction. Ses écrits sont régulièrement primés lors des concours journalistiques locaux. En 2018, son reportage consacré aux soldats volontaires vietnamiens au Cambodge intitulé «Ils ont tout sacrifié pour que leurs voisins renaissent de leurs cendres» a remporté le premier prix du Concours de l’Information destinée à l’étranger et le deuxième prix du Concours de presse national.

«Danh Chanh Da est l’un de rares journalistes khmers à travailler dans les trois formats: la télévision, la presse écrite et le reportage photo. Il a travaillé pendant plusieurs années au Cambodge et a réalisé un excellent travail», déclare Trân Ngoc Thiên, représentant en chef de l’Agence vietnamienne d’Information du delta du Mékong (à Cân Tho).

Six ans après avoir commencé à l’AVI de Soc Trang, Chanh Da est envoyé à Phnom Penh en qualité de correspondant pendant trois ans. Il couvre alors un grand nombre d’événements politiques importants tels que les élections législatives et locales, les conférences et sommets régionaux et internationaux, les visites de dirigeants vietnamiens ainsi que la coopération Vietnam-Cambodge. Son travail est récompensé par le gouvernement cambodgien qui lui attribue l’Ordre Sahametrei pour la Coopération et l’Amitié.



De retour au Vietnam, il est nommé représentant en chef de l’AVI dans la province de Bac Liêu, un titre dont il est très fier.

«Quel que soit le poste que j’occupe, je mets toute mon énergie pour accomplir au mieux les missions qui me sont confiées sans jamais cesser d’apprendre et de m’améliorer. Personne ne réussit sans effort», dit-il.

Motivé et généreux, Danh Chanh Da partage volontiers son savoir-faire professionnel et son enthousiasme avec ses jeunes collègues.- VOV/VNA