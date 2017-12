La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - C’est en qualité de première vice-présidente du Conseil central d’émulation et de récompense que la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh s’est rendue mercredi 27 décembre dans la province de Quang Ninh (Nord).



Elle a assisté à une conférence organisée par les autorités locales pour faire le bilan des mouvements d’émulation en 2017 et définir les objectifs de 2018.



«Quang Ninh a certes enregistré des avancées socio-économiques spectaculaires mais elles restent encore en-deçà de ses potentiels», a-t-elle estimé, appelant la province à mettre en oeuvre plus énergiquement les mouvements d’instauration de la Nouvelle ruralité et de réduction de la pauvreté.-VOV/VNA