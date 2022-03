Dang Tat Thang, nouveau président du conseil d'administration de la compagnie par actions du groupe FLC et de Bamboo Airways . Photo: cafef.vn

Hanoï (VNA) - Dang Tat Thang assume le poste de président du conseil d'administration de la compagnie par actions du groupe FLC et de Bamboo Airways à partir du 31 mars 2022 jusqu'à nouvelle décision prise par l'assemblée générale des actionnaires et le conseil d'administration.

Selon les prévisions, l'assemblée générale des actionnaires envisage d'élire des membres supplémentaires, consolidant la structure des membres du conseil d'administration de ces deux sociétés.

Titulaire d'un master en construction et gestion de projet de l'Université britannique de Northumbria, Dang Tat Thang était vice-président du Conseil d'administration et directeur général de Bamboo Airways. Il assumait le poste de directeur général adjoint de FLC depuis 2014 et a été élu vice-président du Conseil d'administration de FLC pour le mandat 2021-2026.

Dang Tat Thang possède une vaste expérience dans l'exploitation et la gestion de nombreux domaines importants de FLC, en particulier le segment de l'aviation et les projets d'investissement et de développement.-VNA