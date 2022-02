Hanoi (VNA) – L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a entamé jeudi 17 février son mandat de chef de la Mission permanente au Vietnam auprès de l’ONU, après s’être vu remettre le 20 janvier la décision de son nomination par le président de la République Nguyên Xuân Phuc.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang. Photo : VNA

Avant cette nomination, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, âgé de 45 ans, avait travaillé plusieurs années durant dans le domaine de la diplomatie multilatérale, y compris à la Mission permanente au Vietnam auprès de l’ONU pendant la période 2007-2010.

Durant une partie de cette période, il était également coordinateur politique lorsque le Vietnam a pris pour la première fois ses fonctions de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2008-2009. Il était nommé en mars 2021 vice-ministre des Affaires étrangères.

Il a occupé plusieurs postes au Département du droit et des traités internationaux et au Département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères.

Il a été promu secrétaire du vice-ministre permanent des Affaires étrangères, puis secrétaire du ministre des Affaires étrangères, secrétaire du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et assistant du membre du Bureau polique, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. – VNA