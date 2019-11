Bui Ngoc Bao, ancien dirigeant du groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam ( Petrolimex) (Source: TNO) Petrolimex) (Source: TNO)

Hanoi, 1er novembre (VNA) - La Commission du contrôle du Comité central du Parti communiste du Vietnam a décidé de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de Bui Ngoc Bao, ancien dirigeant du groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam ( Petrolimex), pour des violations de la part de la Permanence du Comité du Parti du groupe.

La décision a été prise à la 40ème session de la commission la semaine dernière et annoncée le 31 octobre.

Bui Ngoc Bao, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti du bloc des entreprises de ressort central, ancien secrétaire du Comité du parti de Petrolimex, ancien président du Conseil d'administration de Petrolimex et ancien directeur général de Petrolimex, porte la responsabilité principale des violations et des fautes commises par la Permanence du Comité du Parti de Petrolimex.

La commission a conclu que la Permanence avait un manque de responsabilité et avait relâché son leadership, sa supervision et son inspection, laissant ainsi le groupe violer les règlements du Parti et les lois de l’État relatives au travail du personnel, à la gestion et à l’utilisation des immobilisations ainsi qu’aux activités pétrolières.

Il a également été accusé d'avoir perdu de l'argent et des biens de l'État en raison de la mise en participation, de la restructuration, du désinvestissement du capital de l'État et de la mise en œuvre de certains projets de construction.

À la 40e session, la commission a également proposé des mesures disciplinaires à l'encontre de la Permanence du Comité du Parti du groupe pour le mandat de 2010-2015.

Des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre d'autres responsables de Petrolimex pour violations. La commission a décidé de retirer à Nguyen Quang Tuan, ancien membre du Comité du Parti du groupe et ancien président et directeur de Petrolimex Singapore, de tous ses postes.

La commission a également lancé un avertissement contre Tran Van Thinh, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti et ancien directeur général de Petrolimex, et a réprimandé Tran Minh Hai, vice-secrétaire permanent du Comité du Parti du groupe, et Nguyen Thanh Son, directeur général adjoint de Petrolimex.

La Commission du contrôle du Comité central du Parti a également décidé de donner un avertissement au général Trinh Van Thong, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti, chef adjoint du Département général de la Sécurité du ministère de la Sécurité publique, pour avoir commis des infractions en termes de protection des secrets d’Etat.

Lors de la session, la Commission du contrôle du Comité central du Parti a chargé les Permanences et les Commissions du contrôle du Comité du Parti des provinces du Hung Yen et de Nam Dinh (Nord) d’enquêter sur la gestion et l’utilisation des terres dans le cadre de projets d’investissement public et d’achat de biens publics.

S'agissant des résultats de l'inspection résultant de l'application de mesures disciplinaires à l'encontre de fonctionnaires de la province septentrionale de Hoa Binh et de la province centrale de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre), la commission a décidé de réexaminer les mesures disciplinaires, car ils ne correspondaient pas à l'ampleur de leurs violations. -VNA