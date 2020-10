Hanoi (VNA) - Le 17e Congrès du Parti pour la province de Dak Lak pour le mandat 2020-2025 est un événement politique important pour les officiels, les membres du Parti et les habitants de cette province, et aussi une occasion de jeter un regard rétrospectif sur l’étape de développement 2015-2020 de la province avec de nombreux résultats marquants.

Dans un village de l'ethnie E De dans la province de Dak Lak . Photo: galatouriste.asia

Pendant la période 2015-2020, le PIB par habitant est estimé à plus de 2.360 dollars, soit 1,67 fois plus qu’en 2015. Le secteur agricole a progressé de 5,64%, contribuant à la stabilité socioéconomique des zones rurales.Le secteur des services joue de plus en plus un rôle de premier plan, contribuant pour une part importante à la croissance économique de la province. Dak Lak compte 27 sites touristiques exploités efficacement. En particulier, ses festivals culturels, notamment ceux du café, des gongs… ont considérablement contribué à promouvoir son image et son identité.Pendant ce mandat, plus de 17.700 personnes ont été admis au Parti de cette province, portant le nombre total à plus de 80.800.Pour 2030, Dak Lak a fixé l’objectif de devenir un centre des hauts plateaux du Centre (Tay Nguyen), une des principales provinces de la région dans l'application dans la production et la vie des sciences et technologies et des progrès de la quatrième révolution industrielle, en concrétisant la conclusion No 67 du Politburo de faire de Buon Ma Thuot une zone urbaine centrale du Tay Nguyen. - CPV/VNA