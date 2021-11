Photo d'illustration : VNA

Da Nang , 1er novembre (VNA) - La ville de Da Nang (Centre) lancera une campagne de vaccination contre le COVID-19 des adolescents âgés de 12 à 18 ans au cours des deux derniers mois de l'année.

La ville devrait vacciner 45.485 mineurs entre 15 et 18 ans et 56.740 autres entre 12 et 15 ans. Les vaccins pour ce groupe d'âge ont été approuvés par le ministère de la Santé.

Les parents et tuteurs doivent signer un formulaire de consentement et procéder à un examen médical de dépistage des enfants avant l'injection, conformément à la réglementation du ministère de la Santé et aux instructions du fabricant, en plus de suivre les directives sur le suivi de la vaccination.

Les autorités sanitaires locales ont également la responsabilité d'encourager et de mobiliser les citoyens pour amener les mineurs à participer à la campagne de vaccination de manière active, opportune et approfondie.

Auparavant, le ministère vietnamien de la Santé avait approuvé l'utilisation d'urgence dans le pays des vaccins Pfizer et Moderna pour la vaccination des adolescents de 12 à 17 ans. - VNA