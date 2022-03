VNR a proposé au ministère des Transports d’allouer 208,1 millions de dollars pour moderniser les ponts et tunnels faibles afin d’augmenter la capacité des trains et d’assurer la sécurité du trafic.

Sept sociétés ont été choisies pour participer au programme d’expérimentation de développement des entreprises publiques de grande taille et leaders dans leurs secteurs économiques.

Le secteur de la logistique du Vietnam est devenu plus dynamique, avec d'importants projets d’investissement et d’élargissement des activités dévoilés par des entreprises vietnamiennes et étrangères.