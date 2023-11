Le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang Tran Chi Cuong (droite) et la maire adjointe de la ville de Zhanjiang, province chinoise du Guangdong , He Jiamin. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang (Centre), Tran Chi Cuong, a reçu le 16 novembre la maire adjointe de la ville de Zhanjiang, province chinoise du Guangdong, He Jiamin, en visite de travail dans la ville.

Tran Chi Cuong a partagé des informations sur la situation du développement socio-économique de sa ville. Selon lui, Da Nang est désignée comme le noyau de croissance de la région économique clé du Centre du Vietnam. Sur la base de la coopération entre les Partis, les États et les peuples Vietnam-Chine, Da Nang accorde toujours une grande importance à sa coopération avec les localités chinoises.

Le vice-président de la ville a émis son espoir qu'à travers cette visite, de divers domaines de coopération entre les deux localités seront établis, tels que le tourisme, le commerce et les hautes technologies.

Pour sa part, He Jiamin a exprimé son souhait que la coopération et les échanges économiques entre les deux localités se déroulent de manière fructueuse. Et les entreprises de Zhanjiang investissant à Da Nang seront bien soutenues par les autorités municipales.

Ces dernières années, la ville de Da Nang a établi des relations d'amitié et de coopération officielles avec certaines localités chinoises telles que la province du Shandong, la province du Jiangsu, la région administrative spéciale de Macao et la ville de Kunming, province du Yunnan. Le consulat général de Chine à Da Nang a été créé et mis en service.

La Chine compte actuellement 93 projets d'investissement direct à Da Nang, totalisant 118 millions de dollars de capitaux enregistrés. -VNA