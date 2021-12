Conférence internationale sur le renforcement de l’amitié et de la connexion entre la ville de Da Nang et la Thaïlande dans le commerce, l’ investissement et le tourisme. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Une exposition de photos et une conférence internationale sur le renforcement de l’amitié et de la connexion entre la ville de Da Nang et la Thaïlande dans le commerce, l’investissement et le tourisme ont été organisées mardi martin en présentiel et en ligne.



Ces derniers temps, de nombreuses agences de la ville de Da Nang ont organisé des programmes et événements visant à intensifier la solidarité et l’amitié entre les peuples de Da Nang et de la Thaïlande, notamment un échange d’amitié avec la délégation de l’Association des femmes de la province de Sakon Nakhon, la foire commerciale et l’exposition de photos Vietnam – Thaïlande, un colloque sur les opportunités d’affaires et d’investissement dans la ville de Da Nang.



Les potentiels de coopération entre Da Nang et les provinces thaïlandaises sont énormes, surtout dans le contexte où Da Nang compte devenir l'un des centres socio-économiques majeurs du Vietnam et même de l'Asie du Sud-Est, a constaté Tran Phuoc Son, vice-président du Comité populaire de la ville.



Doté d'une situation géographique favorable et d'infrastructures modernes, le port de Tien Sa est le point final du Couloir économique Est-Ouest. Les relations d'amitié et de coopération entre Da Nang et les partenaires thaïlandais ont de nombreuses opportunités de se développer, a-t-il déclaré.

Les délégués participant à la conférence internationale sur le renforcement de l’amitié et de la connexion entre la ville de Da Nang et la Thaïlande dans le commerce, l’investissement et le tourisme. Photo: VNA



Da Nang entretient des relations d’amitié et de coopération régulière avec certaines provinces thaïlandaises, à savoir Mukdahan, Nakhon Phanom, Phuket, Chiang Mai.



Chaque année, la Foire internationale du commerce et du tourisme du Couloir économique Est-Ouest à Da Nang attire de nombreuses entreprises thaïlandaises. La Thaïlande est toujours dans le top 10 des marchés internationaux du tourisme de Da Nang.



En ce qui concerne l'éducation et la formation, l'Université des langues étrangères de l’Université de Da Nang se concentre sur le développement de la langue thaïlandaise et reçoit le soutien actif de l'ambassade de Thaïlande au Vietnam et du consulat général de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville. De 2004 à 2011, le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a remis 15 bourses aux cadres de Da Nang pour suivre des cours de formation à court et à long terme sur la promotion des investissements, les relations internationales, etc.



Natthapol Na Songkhla, consul général par intérim de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville, a proposé aux deux parties de coopérer pour une réponse efficace au COVID-19 et à ses impacts, en concrétisant les initiatives de l’ASEAN en la matière, de se coordonner pour le rétablissement des chaînes d'approvisionnement et la recherche de nouvelles opportunités de la 4ème révolution et de la transformation numérique.



Le développement du Couloir économique Est-Ouest est considéré comme une ligne stratégique reliant Da Nang à la Thaïlande à travers le Laos, jouant un rôle important dans la promotion du commerce et du tourisme des trois pays. Ce couloir sera la voie pour reprendre les activités économiques à l'ère post-COVID-19. -VNA